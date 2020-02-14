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Факти / Україна / Суспільство

Держава у смартфоні: з’явився дизайн електронного паспорта

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав три можливі варіанти інтерфейсу електронного паспорта громадянина України.

Він також нагадав, що можливість отримати в мобільний додаток цифровий документ буде у власників закордонного паспорта та ID-карти.

Відповідно до представленого інтерфейсу, найголовніші дані паспорта (фото, ПІБ, номер) розміщуватимуть на лицьовій стороні. А от термін дії, стать, громадянство та іншу інформацію планують сховати.

Для перевірки документа діятиме QR-код.

електронний паспорт дія

Читайте: Мінцифри спростить отримання паспорта та ідентифікаційного коду

Михайло Федоров також додав, що паспорт у смартфоні дозволить, зокрема, пересуватися країною  потягом і літаком, ідентифікувати особу у державних установах, отримувати посилки.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у березні ID-паспорт можна буде завантажити у додаток Дія.

Джерело: Михайло Федоров

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