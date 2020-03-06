У штабі ООС спростували повернення підрозділу на ділянку під Петровським

Інформація в ЗМІ про нібито повернення підрозділів Збройних сил України на ділянку розведення сил Богданівка – Петровське є фейком.
Підрозділи Об’єднаних сил знаходяться на колишніх позиціях і готові до будь-яких дій ворога, повідомили в штабі ООС.
Також у штабі повідомили про новий обстріл бойовиків у безпосередній близькості до ділянки розведення, який було зафіксовано 5 березня о 19.15.
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– Російські окупанти ще раз зухвало підтверджують своє небажання припинити збройний конфлікт, – зазначають українські військові.
Як відомо, 11 березня у Мінську Тристороння контактна група обговорить три наступні ділянки розведення військ на Донбасі.
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