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Факти / Україна / Політика

Юлію Світличну обрано народним депутатом – ЦВК

Колишня глава Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична офіційно обрана народним депутатом України на проміжних виборах в окрузі № 179.

Результати оголосили в Центральній виборчій комісії.

За самовисуванця Юлію Світличну проголосували 30 тис. 194 виборців, що становить майже 77,55% від числа людей, які взяли участь в голосуванні.

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Проміжні вибори народного депутата України в 179 виборчому окрузі відбулись 15 березня. В округ входять місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони Харківської області.

Нагадаємо, заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач заразився коронавірусом. Про результати тесту повідомила його прес-секретар.

Джерело: ЦВК

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