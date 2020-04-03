На кордоні з Польщею черга з понад 400 вантажівок

На автомобільних прикордонних пунктах пропуску з Польщею на в’їзд та виїзд з України очікують 445 вантажівок.

Як у цифрах виглядають черги із вантажівок на польських автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд:

Ягодин: на в‘їзд до України — 150, на виїзд — 0;

на в‘їзд до України — 150, на виїзд — 0; Рава-Руська: на в‘їзд до України — 30, на виїзд — 0;

на в‘їзд до України — 30, на виїзд — 0; Краківець: на в’їзд до України — 150, на виїзд — 115.

Читайте: Скільки разів українці перетнули кордон на в’їзд в березні

2 квітня на кордоні із Польщею у чергах перебувало 225 вантажних автомобілів, тобто збільшення – майже на половину.

До слова, в Україну на святкування Великодня можуть повернутися ще до 200 тис. українців. Такі прогнози озвучив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Він також зазначив, що з 16 березня в Україну повернулося близько 160 тис. громадян.