Станом на 9.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 174 особи померли, а 424 пацієнти одужали. За добу було виявлено 467 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 349 випадків;
- Волинська область — 176 випадків;
- Дніпропетровська область — 150 випадків;
- Донецька область — 16 випадків;
- Житомирська область — 287 випадків;
- Закарпатська область — 218 випадків;
- Запорізька область — 141 випадок;
- Івано-Франківська область — 589 випадків;
- Кіровоградська область — 251 випадок;
- м. Київ — 989 випадків;
- Київська область — 390 випадків;
- Львівська область — 274 випадки;
- Луганська область — 26 випадків;
- Миколаївська область — 82 випадки;
- Одеська область — 148 випадків;
- Полтавська область — 116 випадків;
- Рівненська область — 353 випадки;
- Сумська область — 86 випадків;
- Тернопільська область — 471 випадок;
- Харківська область — 82 випадки;
- Херсонська область — 72 випадки;
- Хмельницька область — 54 випадки;
- Чернівецька область — 1053 випадки;
- Черкаська область — 206 випадків;
- Чернігівська область — 13 випадків.
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