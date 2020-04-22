Станом на 9.30 22 квітня в Україні зафіксовано 6 592 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 174 особи померли, а 424 пацієнти одужали. За добу було виявлено 467 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 349 випадків;

Волинська область — 176 випадків;

Дніпропетровська область — 150 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 287 випадків;

Закарпатська область — 218 випадків;

Запорізька область — 141 випадок;

Івано-Франківська область — 589 випадків;

Кіровоградська область — 251 випадок;

м. Київ — 989 випадків;

Київська область — 390 випадків;

Львівська область — 274 випадки;

Луганська область — 26 випадків;

Миколаївська область — 82 випадки;

Одеська область — 148 випадків;

Полтавська область — 116 випадків;

Рівненська область — 353 випадки;

Сумська область — 86 випадків;

Тернопільська область — 471 випадок;

Харківська область — 82 випадки;

Херсонська область — 72 випадки;

Хмельницька область — 54 випадки;

Чернівецька область — 1053 випадки;

Черкаська область — 206 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

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