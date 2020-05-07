Кабінет міністрів дозволить здійснювати малому та середньому бізнесу пасажирські перевезення після 22 травня.

Для цього прийняли зміни у постанову про карантин, каже міністр інфраструктури Владислав Криклій у коментарі Фактам ICTV.

– Але працюватимуть вони з дотриманням правил – тотальний масковий режим, періодична дезінфекція транспортних засобів і обмежена кількість пасажирів – за місцями для сидіння, – каже Криклій.

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Дозволи на використання транспорту та спецперепустки видаватимуть місцеві органи влади.

Як писали Факти ICTV, внутрішнє авіасполучення може запрацювати у червні. Міжнародні перевезення залежатимуть від карантинних заходів.