Представники правоохоронних органів прийшли з обшуками в будівлю Харківської міськради.

Обшуки проводять у департаментах Харківської міської ради, а також за місцем проживання їхніх керівників.

Слідчі дії пов’язані з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з освітлення у Харкові за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.











ДБР прийшло з обшуками у Харківську міськраду / 3 фотографии

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Всього у цьому кримінальному провадженні одночасно проводиться понад 20 обшуків у різних регіонах країни.

Наразі про підозру нікому не повідомляли, досудове розслідування триває.

Раніше силовики СБУ провели обшуки у помешканні Сергія Верланова – колишнього очільника Державної податкової служби.

Джерело: прокуратура Харківської області