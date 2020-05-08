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Факти / Україна

ДБР прийшло з обшуками у Харківську міськраду

Представники правоохоронних органів прийшли з обшуками в будівлю Харківської міськради.

Обшуки проводять у департаментах Харківської міської ради, а також за місцем проживання їхніх керівників.

Слідчі дії пов’язані з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з освітлення у Харкові за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.

  • ДБР прийшло з обшуками у Харківську міськраду
  • ДБР прийшло з обшуками у Харківську міськраду
  • ДБР прийшло з обшуками у Харківську міськраду
  • ДБР прийшло з обшуками у Харківську міськраду
  • ДБР прийшло з обшуками у Харківську міськраду
  • ДБР прийшло з обшуками у Харківську міськраду
ДБР прийшло з обшуками у Харківську міськраду / 3 фотографии

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Всього у цьому кримінальному провадженні одночасно проводиться понад 20 обшуків у різних регіонах країни.

Наразі про підозру нікому не повідомляли, досудове розслідування триває.

Раніше силовики СБУ провели обшуки у помешканні Сергія Верланова – колишнього очільника Державної податкової служби.

Джерело: прокуратура Харківської області 

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