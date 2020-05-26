Рівненська область продовжує заборону на роботу транспорту до 24 червня

Рівненська область через показники захворюваності на коронавірус не буде відновлювати роботу транспорту до 24 червня.

На сьогодні регіон входить до топ-3 з найбільшою кількістю хворих, заявив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.

– Статистика не дає можливість приймати рішення про відновлення транспортних перевезень в області. Наше завдання – постійно аналізувати динаміку, на сьогодні вона не є позитивною. Як мінімум до 24 червня відновлення перевезень не буде. Будемо чекати, – зазначив він.

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Запуск громадського транспорту регулюється постановою Кабінету міністрів про адаптивний карантин.

Відновлення пасажирських перевезень дозволено на другому етапі виходу з карантину, для цього регіон має відповідати критеріям МОЗу.

Раніше з’явилась інформація, що у Рівненській області не планується послаблення карантину через високий рівень випадків коронавірусу в регіоні.

Джерело: Рівненська ОДА