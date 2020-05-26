PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Рівненська область продовжує заборону на роботу транспорту до 24 червня

Рівненська область через показники захворюваності на коронавірус не буде відновлювати роботу транспорту до 24 червня.

На сьогодні регіон входить до топ-3 з найбільшою кількістю хворих, заявив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.

– Статистика не дає можливість приймати рішення про відновлення транспортних перевезень в області. Наше завдання – постійно аналізувати динаміку, на сьогодні вона не є позитивною. Як мінімум до 24 червня відновлення перевезень не буде. Будемо чекати, – зазначив він.

Читайте: Ще три області України не послаблять карантин

Запуск громадського транспорту регулюється постановою Кабінету міністрів про адаптивний карантин.

Відновлення пасажирських перевезень дозволено на другому етапі виходу з карантину, для цього регіон має відповідати критеріям МОЗу.

Раніше з’явилась інформація, що у Рівненській області не планується послаблення карантину через високий рівень випадків коронавірусу в регіоні.

Джерело: Рівненська ОДА

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка