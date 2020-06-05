Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков просить депутатів не звинувачувати всю поліцію через кілька негідників, причетних до скандалу в Кагарлику.

– МВС і Нацполіція є відображенням … українського суспільства. Принципово, як система реагує на це. Врадіївку намагалися приховати, ми не прикриваємо нічого, – сказав Аваков під час виступу в Раді.

Аваков нагадав, що розслідуванням інциденту займається Державне бюро розслідувань, поліція проводить внутрішнє розслідування, а саме відділення поліції розформовано.

– За підсумками аналізу цього інциденту … ухвалені рішення … у всіх підрозділах поліції … буде введена повна фіксація слідчих дій у відділеннях поліції, – розповів він.

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Також Аваков попросив не звинувачувати всю поліцію через декількох людей.

– Звертаюся до вас не звинувачувати весь колектив поліції через декількох негідників, – підкреслив глава МВС.

24 травня 26-річна дівчина прийшла в лікарню і заявила, що її побили і зґвалтували у відділенні поліції Кагарлика. Двох поліцейських затримали і оголосили про підозру.

Детальніше про хронологію подій у Кагарлику, читайте у нашому матеріалі.