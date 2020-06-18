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Факти / Україна

В областях України, де розгулявся Covid-19, можуть посилити карантин – Ляшко

У регіонах зі складною епідситуацією повернуть жорсткі обмеження з 22 червня, але закривати на карантин всю країну найближчим часом не будуть.

Про це під час брифінгу 18 червня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Ми не говоримо, що через два тижні ми закриємо всю країну на карантин. Але в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений з 22 червня, – зазначив Віктор Ляшко.

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За його словами, це найгірший варіант реагування на зростання кількості хворих на коронавірус в Україні, який спостерігається останнім часом. Хоча є ймовірність, що українці проведуть літо без карантину.

18 червня в Україні зареєстрували найбільший добовий приріст хворих на коронавірус, за добу захворіло 829 осіб. Водночас усього в країні хворіють 34 063 людини, померли від вірусу 966 українців.

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