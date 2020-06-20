Носити маску на пляжі не обов’язково при дотриманні соціальної дистанції в 1,5 м.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що маски необхідно обов’язково носити в транспорті, приміщенні і там, де є велике скупчення людей, а також в тих місцях, де неможливо дотримуватися дистанції в 1,5 м.

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– Якщо ми говоримо про пляж, то відповідно шезлонги і місця між громадянами повинні бути не менше, ніж 1,5 м один від одного. У такому випадку носіння маски не є обов’язковим, – сказав Степанов.

Стежити за виконанням карантинних обмежень повинні органи місцевого управління спільно з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

20 червня коронавірус в Україні підтверджено у 35 825 осіб. За добу додався 841 пацієнт. Всього померло 994 людини, а за добу — дев’ять осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 16 406 пацієнтів — 373 за добу.

За останній тиждень загальна кількість хворих істотно збільшилася. Щодня в Україні фіксується не менше 800 випадків, а 19 червня ця цифра перевищила 900 нових хворих.