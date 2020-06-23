Пробне ЗНО 2020: УЦОЯО оприлюднив порогові бали

В особистих кабінетах учасників пробного тестування уже оприлюднені результати.

Загалом учасники заповнили 215 787 електронних бланків А та 95 549 електронних бланків Б.

Робоча група УЦОЯО встановила пороговий бал пробного ЗНО за рейтинговою шкалою 100 — 200 балів:

українська мова та література – 19,;

історія України — 24;

математика — 9;

біологія — 20;

географія — 22;

фізика — 10;

хімія — 13;

іноземні мови — 16.

Читайте: Як карантин в Україні вплине на ЗНО-2020 і вступ – два сценарії МОН

Цьогоріч ЗНО стало добровільним і його складатимуть лише охочі отримати вищу освіту. Депутат від Слуги народу Роман Грищук наголосив, що цей закон потрібний для того, щоб на третину скоротити кількість осіб, які складатимуть ЗНО.

Учням виставлять ті оцінки в атестати, які вони отримали упродовж навчання у школі. Для цього потрібно написати відповідну заяву, яку розглядатиме педагогічна рада. Крайній термін подання заяви- 25 червня.