Українські моряки отримають більше 70 квартир. Серед них – військові, які вийшли з окупованого Криму.

Про це під час нагородження військовим ВМС ЗС України в Одесі повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Мені соромно, що за весь цей час вони не отримали від держави гідної подяки. Найголовніше, про кого ми завжди повинні пам’ятати та піклуватися, – це люди. Це – завдання номер один, – заявив Зеленський.

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Це лише – лише перші кроки у напрямку покращення умов життя військових моряків.

День ВМС ЗС України

Нині в Україні відзначають День військово-морських сил України відзначається 5 липня.

11 червня на посаду командувача ВМС ЗСУ України призначили контр-адмірала Олексія Неїжпапу.

З 2016 по 2020 роки командувачем ВМС України був генерал Ігор Воронченко. Нині він перейшов у головну інспекцію Мінборони.