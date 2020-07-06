5G в Україні вимагає заборонити 25 тис. українців - петиція

25 тис. українців підписали петицію до президента Володимира Зеленського, у якій закликають заборонити використання мережі 5G в Україні.

На думку автора петиції, використання технології 5G у країні мають поганий вплив на здоров’я.

Вона була зареєстрована на сайті Офісу президента 7 квітня. Опис петиції має 17 слів.

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– Без клінічно підтвердженою доказової бази з безпеки даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні, – йдеться в петиції.

Противники 5G є у всьому світі

Найактивніше проти впровадження системи зв’язку 5G діють жителі Великої Британії. Там палять вишки мережі 5G, тому що деякі громадяни вірять у поширення ними коронавірусу.

Популярна теорія говорить про те, що мережа впливає на імунну систему, яка здається перед Covid-19.

За іншою версією конспірологічної теорії – коронавірус може використовувати радіохвилі для вибору жертв і прискореного поширення.

Прихильники обох теорій стверджують, що в Китаї перед спалахом коронавірусу запрацювала така мережа.