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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна пройшла критичну стадію і виходить з кризи – Мінфін

Наразі є підстави вважати, що Україна виходить з критичної стадії економічної кризи, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, особливо важкими були квітень і травень. Натомість у червні вже запустились економічні процеси, тому економіка вийшла на стадію відновлення.

Також він зазначив, що цифри реєстрації нових ФОПів вийшли на докризовий рівень, а споживання електроенергії протягом останніх двох декад вказує на відновлення промислового виробництва.

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Також на думку Сергія Марченка, наразі немає підстав вважати, що падіння економіки в Україні буде більшим, ніж в розвинених країнах. У Мінфіні переконані, 4,8% падіння ВВП – це реальний показник.

Все тому, що Україна не надто інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки і ринки нашої експортної продукції збереглися.

Крім того, міністр додав, що немає підстав очікувати падіння цін на продукцію вітчизняного експорту.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує зростання економіки у другому півріччі, попри те, що у Програмі діяльності уряду враховане падіння ВВП на 4,8%.

Він зазначив, що світова криза спричинила зниження попиту на експортних ринках, куди були орієнтовані частина галузей промисловості, тому там відбулось незначне просідання.

Джерело: Сегодня

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