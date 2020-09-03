Пожежі на Луганщині та Харківщині: уряд готує проект допомоги

Постраждалі від пожеж у Луганській та Харківській області отримають допомогу від держави.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Президент України Володимир Зеленський тримає ситуацію під особистим контролем.

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– Ми маємо давати відсіч цій стихії, бажаю наснаги всім вогнеборцям. У таку спеку в лісах працювати ще складніше. Але своєю героїчною працею вони рятують життя, – заявив президент.

Уряд готує проект допомоги потерпілим у Харківській і Луганській областях.

– Ми ж повинні бути готовими до швидкої реакції на потреби людей – насамперед до надання медичної допомоги, евакуації, а далі – фінансової та професійної підтримки, щоб допомогти людям повернутися до життя, – зазначив Володимир Зеленський.

Пожежі на Луганщині та Харківщині

У Луганській та Харківській областях 2 вересня одразу у кількох місцях спалахнули масштабні пожежі.

Так, поблизу села Клугіно-Башкіровка Чугуївського району Харківської області виникла пожежа. Також у селі Гороб’ївка Дворічанського району згоріло 8 будинків зі 150. Рятувальники евакуювали частину жителів, чиї будинки підступають до Дворічанського лісництва. Площа пожежі на Харківщині складає 400 га у Дворічанському районі та 10 га під Чугуєвом.

У Луганській області біля села Болотене Станично-Луганського району горить суха трава, очерет та лісова підстилка на площі близько 80 га.

Серія пожеж на Луганщині 3 вересня продовжується одразу у шести осередках Кремінського, Новоайдарського та Станичо-Луганського районів.

Внаслідок пожежі загинула одна особа, ще двох з важкими опіками було доставлено до лікарень.