Курсантки, яких збив майор медичної служби Володимир Холодний у стані алкогольного сп’яніння, відмовилися від компенсаціїПро це дівчата розповіли на брифінгу на території Головного військового клінічного госпіталю.

– Родина майора пропонує нам компенсацію. Ми від неї відмовляємось, оскільки ми знаємо, що в нього є дружина онкохвора і дитина. Тобто його сім’я не винна і не повинна нести тягар, — зазначила одна з потерпілих Олександра Гуй.

Ще одна постраждала Галина Николин додала, що рідні військовослужбовця не винні в тому, що він накоїв, тому не повинні нести цей тягар.

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– Я розумію, що все буде добре, тому що А як інакше?. Вже сталося і сталося. Вороття вже назад немає. Будемо людьми нового покоління — будемо кіборгами. Ось і все, – зазначила потерпіла Тетяна Ніколаєва, якій ампутували ногу.

25 серпня на вулиці Зоологічній у Києві п’яний майор за кермом Toyota наїхав на трьох курсанток, які приїхали до вишу забрати форму.

Всі дівчата отримали переломи кінцівок і були доставлені в лікарню.

У крові військового, який у Києві переїхав трьох курсанток, знайшли 2,9 проміле алкоголю.

Майора ЗСУ Шевченківський райсуд Києва відправив за грати. Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою військова прокуратура Центрального регіону не уточнює.