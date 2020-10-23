Зниження відсотків: в Україні зафіксовано рекордний попит на іпотеку

У липні-вересні після пом’якшення карантинних обмежень в Україні відновилося кредитування.

У ІІІ кварталі 2020 року попит на іпотеку серед населення в банках зріс до рекордного рівня з 2013 року.

Також було зафіксовано найвищий рівень схвалення заявок на отримання іпотеки за всю історію досліджень Національного банку України.

Причинами рекордного попиту на іпотеку в НБУ назвали зниження відсотків за іпотечними кредитами та збільшення витрат українцями на товари тривалого вжитку.

У Нацбанку також визначили, що банки дещо послабили вимоги до позичальників за споживчими кредитами на тлі конкуренції з іншими фінустановами (зокрема, з небанківського фінсектору).

Водночас, наголосили у регуляторі, подальшому пом’якшенню вимог до населення нині заважають побоювання щодо погіршення платоспроможності споживачів.

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Мораторій на стягнення майна за кредитами продовжено

6 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження мораторію на стягнення майна за валютними кредитами.

Згідно з документом, заборона на примусове стягнення майна, якщо воно використовується як місце проживання позичальника, або якщо житло недобудоване, діятиме до 21 квітня 2021 року.