Складний період з Covid-19 в Україні може тривати до квітня 2021 року.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

– Ми будемо досить складно проходити цей період, ми вважаємо, що до квітня. І мова зараз не про те, чи в змозі ми його пройти легко – немає, будемо проходити його складно, – сказав він.

Читайте: На вихідних плануємо боротьбу з Covid-19: обмеження нового карантину

За словами міністра, питання в тому, з якими людськими втратами вдасться пройти цей період.

– Наше завдання, щоб кількість цих втрат була мінімальною. У нас дійсно дуже складна ситуація, – підкреслив Степанов.

Він також спрогнозував, що Україна, в кращому випадку, отримає перші поставки вакцини від Covid-19 в кінці першого кварталу 2021 року.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін вніс зміни до Постанови № 641, які передбачають запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня.

Попередньо, нові обмеження триватимуть до 30 листопада, тобто шість наступних вихідних.

Джерело: Україна 24