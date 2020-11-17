Верховна Рада України відмовилась запроваджувати касові апарати для підприємців за пропозицією законопроекту №4313 -Д .

Проти відповідного проекту закону проголосували 288 народних депутатів.

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228 депутатів проти. Рада відхилила законопроект про касові апарати для ФОП / 2 фотографии

В оновленому законопроекті прописано зменшення розміру штрафів за порушення для ФОП.

Рада не підтримала пом’якшення карантину

Верховна Рада України не підтримала постанову №4381, відповідно до якої могли пом’якшити карантин вихідного дня.

За відповідне рішення на засіданні парламенту 17 листопада лише проголосували 149 депутатів.