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Факти / Україна / Політика
Андрій Жигайло |

228 депутатів проти. Рада відхилила законопроект про касові апарати для ФОП

Верховна Рада України відмовилась запроваджувати касові апарати для підприємців за пропозицією законопроекту №4313 -Д .

Проти відповідного проекту закону проголосували 288 народних депутатів.

Читайте: Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 17 листопада

  • 228 депутатів проти. Рада відхилила законопроект про касові апарати для ФОП
  • 228 депутатів проти. Рада відхилила законопроект про касові апарати для ФОП
  • 228 депутатів проти. Рада відхилила законопроект про касові апарати для ФОП
  • 228 депутатів проти. Рада відхилила законопроект про касові апарати для ФОП
228 депутатів проти. Рада відхилила законопроект про касові апарати для ФОП / 2 фотографии

В оновленому законопроекті прописано зменшення розміру штрафів за порушення для ФОП.

Рада не підтримала пом’якшення карантину

Верховна Рада України не підтримала постанову №4381, відповідно до якої могли пом’якшити карантин вихідного дня.

За відповідне рішення на засіданні парламенту 17 листопада лише проголосували 149 депутатів.

Джерело: Верховна Рада

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