Підсумкова явка у другому турі виборів мера Чернівців 29 листопада склала 22,65% від загальної кількості, включених у виборчі списки. Показник нижчий за явку, яка була у Чернівецькій області 25 жовтня під час першого туру виборів.

Під час першого туру виборів Чернівецького міського голови явка склала 29,5%, а в Україні 36,88%. 29 листопада у Чернівцях могли проголосувати понад 185,5 тис. виборців на 115 ділянках.

Результати виборів у Чернівцях мають бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто 4 грудня 2020 року включно.

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У другому турі міського голову Чернівців обирали між Романом Климчуком, якого висунула місцева організація політичної партії Єдина альтернатива, та Віталієм Михайлішиним, кандидатом від політичної партії Команда Михайлішина.

Результати першого туру голосування свідчать, що Климчук набрав 27,29 % голосів виборців, а Віталій Михайлішин – 21,33 %.

Порушення на виборах у Чернівцях

Під час другого туру місцевих виборів у Чернівцях на 16 дільницях була недостатня кількість урн та кабінок для голосування, а на деяких дільницях не було пандусів, чим обмежили права людей з інвалідністю.

Ще одне порушення спостерігачі зафіксували на виборчій дільниці №730528. Представники поліції і екзит-полу, які проводили опитування, знаходилися на території ділянки. Після звернення спостерігачів до правоохоронців сторонні залишили дільницю.