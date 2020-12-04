Кадрове питання щодо прем’єр-міністра найближчим часом не розглядатиметься.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

– Я не думаю, що найближчим часом питання щодо прем’єр-міністр буде порушуватися, таких ініціатив я не бачив, – сказав Разумков.

Стосовно кадрових рішень щодо очільників деяких міністерств Разумков зауважив, що обговорювати це можливо, якщо прем’єр-міністр направить до Верховної Ради відповідне подання або буде ініціатива з боку народних депутатів.

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Однак він додав, що є проект постанови про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Разумков не впевнений в тому, що цей законопроект набере достатню кількість голосів у Раді.

Довіра до Степанова

19% українців довіряють очільнику Міністерства охорони здоров’я Максиму Степанову, а 34% висловили недовіру. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Водночас довіру до міністерства відчуває 33% населення, а 54% – не довіряють. Найбільше опитані покладаються на Всесвітню організацію охорони здоров’я – впевненість у ній висловили 47%.