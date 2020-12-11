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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Кличко пояснив, чому в Києві не можуть подолати крижаний локдаун

Через негоду у Києві, крижані дощі та ожеледь, які накрили місто 10 грудня ввечері, на вулиці міста вивели додаткову спецтехніку та працівників. Однак людей і машин не вистачає для того, щоб впоратися з наслідками негоди.

Про це під час брифінгу 11 грудня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Уночі працювали понад 300 одиниць спецтехніки і 36 бригад із ручного прибирання, понад 270 працівників, – розповів Віталій Кличко.

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Також до боротьби з ожеледдю залучено 5 тис. двірників та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств.

Працівникам довелося оброблювати ділянки вулиць кілька разів, робота триває і нині.

Негода в Києві

Через дощ та мороз ожеледь паралізувала роботу транспорту у Києві.

На дорогах міста фіксувалося збільшення кількості ДТП.

Детальніше про негоду у Києві читайте на Фактах ICTV.

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