В Україні запустили безкоштовний освітній проект Слухай. Це найбільша онлайн-бібліотека українською мовою.

Віртуальна бібліотека складається із 60 аудіотворів української літератури, які входять до програми ЗНО.

Тексти аудіокниг озвучували українські зірки – Даша Астаф’єва, Володимир Шумко, Євген Кошовий, Олена Кравець, Анастасія Оруджова, Ната Жижченко, Ліля Ребрик та інші.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав, що цифровізація відкриває нові можливості для якісної освіти. Тепер абсолютно всі можуть користуватися інтерактивними інструментами, незалежно від місця проживання. Пандемія зробила популярним онлайн-навчання. Тому зараз такі рішення досить актуальні.

– Ми і надалі підтримуватимемо соціальні ініціативи, які сприяють побудові цифрової держави, – додав міністр.

Натомість міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зазначив, що зараз весь світ пристосовується до життя в умовах пандемії. Тому саме такі проекти допомагають учням та студентам дистанційно вчитися.

За словами Шкарлета, освітній проект Слухай допоможе випускникам шкіл підготуватися до ЗНО в будь-який зручний час. А інтерактивні книги будуть корисними й для молодших школярів.

Автори онлайн-проекту наголошують, що у майбутньому літературна база платформи збільшуватиметься.

Проект створили за допомогою програми EGAP, яку фінансує Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва, а реалізує Фонд Східна Європа й Innovabridge. Партнером є програма розвитку ООН та RefaceAI.

Реєстрація на ЗНО стартувала 1 лютого. Вона триватиме до 5 березня.

У Міносвіті нагадали, що участь у зовнішньому незалежному оцінюванні безкоштовна, але кожен учасник може обрати не більше ніж п’ять предметів.

Джерело: Міністерство освіти і науки України