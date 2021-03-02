PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні заблокували 44 сайти з продажу підробленого алкоголю

Фіскальна служба України припинила діяльність 44 веб-сайтів, через які продавали фальсифікований алкоголь.

Алкоголь

Наразі встановлюються особи, причетні до незаконного обігу алкогольних товарів.

Окрім того, 1 березня на Харківщині було виявлено понад 16 тонн контрафактного алкоголю вартістю близько 4 млн грн. Продукція, що імітує горілку, шампанське і коньяк, розливалася в прихованому цеху в пластикові пляшки з використанням підроблених марок акцизного податку.

За даними ДФС, продавали алкогольний фальсифікат через оптово-роздрібну мережу Харкова і області, а також через службу кур’єрської доставки.

Також ДФС у Києві знайшла склад з фальсифікатом. На цьому складі  незаконно зберігали алкогольну продукцію на 2 млн грн, марковану марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

Читайте
Вилучили більше 3 тис літрів спирту: на Київщині підробляли горілку

1 лютого 2021 року ДФС запустила операцію Спирт для боротьби з нелегальними підакцизними товарами, під час якої на кінець місяця вилучено 226 тонн спирту, 134 тонни лікеро-горілчаних виробів, 547 тис. пачок тютюнових виробів і понад 8 тис. марок акцизного податку.

Джерело: ДФС

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка