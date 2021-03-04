Чергове пленарне засідання Верховної Ради 4 березня розпочнеться о 10.00. Онлайн-трансляцію засідання можна дивитися на сайті Факти ICTV

4 березня депутати ВР розглянуть у першому читанні законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї та внесення відповідних змін до Кримінального Кодексу України.

Також нардепи обговорять проект Закону про про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, щодо оформлення віз цими особами.

У першому читанні також розглянуть внесення змін до Податкового кодексу, щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор.

На засіданні 4 березня нардепи винесуть питання про декілька змін до Закону про судоустрій, пов’язаних із запровадженням електронної форми обліку трудової діяльності працівників у першому читанні та із прийняттям Закону про розвідку у другому.

Крім цього депутати обговорять внесення змін до Державного бюджету у другому читанні, щодо фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока.

Закон про обчислення часу в Україні

Рада попередньо схвалила законопроект про скасування переходу на літній час.

Якщо закон ухвалять, вся Україна житиме за однаковим часом, а годинникові стрілки більше ніколи не переводитимуть.

Фото: Верховна Рада