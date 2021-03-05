В Україні продовжиться боротьба з олігархами, і вона триватиме не лише у площині кримінальної відповідальності. У країні планують створити умови, які дозволять бізнесу розвиватися у конкурентному середовищі.

Про це 5 березня повідомили у Офісі президента, реагуючи на запровадження санкцій США проти олігарха Ігоря Коломойського.

– Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою. Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером – США, – зазначили в Офісі президента.

Водночас це дозволить досягти економічного процвітання та рухатися шляхом євроатлантичної інтеграції.

Санкції проти Коломойського

5 березня у США заявили про запровадження санкцій проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

На такі дії вони пішли через його причетність до корупції.

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