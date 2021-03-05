PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Офіс президента подякував США за боротьбу з олігархами

В Україні продовжиться боротьба з олігархами, і вона триватиме не лише у площині кримінальної відповідальності. У країні планують створити умови, які дозволять бізнесу розвиватися у конкурентному середовищі.

Зеленський

Про це 5 березня повідомили у Офісі президента, реагуючи на запровадження санкцій США проти олігарха Ігоря Коломойського.

– Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою. Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером – США, – зазначили в Офісі президента.

Водночас це дозволить досягти економічного процвітання та рухатися шляхом євроатлантичної інтеграції.

Санкції проти Коломойського

5 березня у США заявили про запровадження санкцій проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

Читайте
Автопарки, майнінгові ферми та сотні гектарів: чим володіють народні обранці

На такі дії вони пішли через його причетність до корупції.

Детальніше про санкції проти Коломойського читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору