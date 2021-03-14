Під час окупації Кримського півострову Російською Федерацією Україна могла взяти під контроль та утримувати кримські аеродроми й інші стратегічні об’єкти.

Про це заявив в інтерв’ю Крим.Реалії перший заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, який був у складі військової делегації у Криму, Віктор Назаров.

— Ті задуми передбачали наше силове втручання в Криму. Ми розуміли, що завдання досить складне і навряд чи може бути виконана на 100%. Але тим не менш взяти під контроль ключові аеродроми, ключові об’єкти, як потім було на Донбасі, воно було реальне. Я досі аналізую і роблю висновок, що це завдання було реальне, – сказав Назаров.

За його словами, відповідний план на початку березня 2014 року розглядав Генштаб ЗСУ, але пізніше його скасував начальник Генштабу ЗСУ Михайло Куцин.

— Аргументація прозвучала так, що ситуація і так дуже напружена, не треба її напружувати ще більше: Все, давайте команду відставити, всіх повертати, і нікого не відправляйте, літаки на аеродроми, підрозділи свої в казарми, і на цьому завершуємо, – пояснив він.

Сам Куцин поки публічно не коментував ці слова Назарова.

Стратегія деокупації та реінтеграції Криму

Рада національної безпеки та оборони 11 березня ухвалила проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Це перший документ з моменту окупації, який регламентує чіткі кроки повернення під контроль України території Криму та Севастополя.