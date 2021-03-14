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Факти / Україна
Марія Степанюк |

ЗСУ могли взяти під контроль ключові об’єкти в Криму у 2014 році – генерал

Під час окупації Кримського півострову Російською Федерацією Україна могла взяти під контроль та утримувати кримські аеродроми й інші стратегічні об’єкти.

Крим вежливые люди

Про це заявив в інтерв’ю Крим.Реалії перший заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, який був у складі військової делегації у Криму, Віктор Назаров.

— Ті задуми передбачали наше силове втручання в Криму. Ми розуміли, що завдання досить складне і навряд чи може бути виконана на 100%. Але тим не менш взяти під контроль ключові аеродроми, ключові об’єкти, як потім було на Донбасі, воно було реальне. Я досі аналізую і роблю висновок, що це завдання було реальне, – сказав Назаров.

За його словами, відповідний план на початку березня 2014 року розглядав Генштаб ЗСУ, але пізніше його скасував начальник Генштабу ЗСУ Михайло Куцин.

— Аргументація прозвучала так, що ситуація і так дуже напружена, не треба її напружувати ще більше: Все, давайте команду відставити, всіх повертати, і нікого не відправляйте, літаки на аеродроми, підрозділи свої в казарми, і на цьому завершуємо, – пояснив він.

Сам Куцин поки публічно не коментував ці слова Назарова.

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Стратегія деокупації та реінтеграції Криму

Рада національної безпеки та оборони 11 березня ухвалила проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Це перший документ з моменту окупації, який регламентує чіткі кроки повернення під контроль України території Криму та Севастополя.

Джерело: Крим. Реалії

Фото: Depositphotos

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