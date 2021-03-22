Мітинг SaveФОП у Києві – фото та відео

У Києві 22 березня проходить мітинг підприємців проти локдауну.

На протест зібралося близько 400 людей. Учасники стоять з плакатами SaveФОП, на яких також написані назви різних міст. Це, зокрема, Київ, Конотоп, Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Херсонщина, Черкащина та інші.

Учасники протесту збиралися на Майдані Незалежності. Потім учасники акції протесту рушили спочатку до Офісу президента, а потім – під стіни Кабміну.

Через проведення акції рух вулицею Грушевського спочатку обмежено в обох напрямках (від вулиці Шовковичної до Петрівської алеї). Також учасники протесту перекрили рух на Європейській площі. В результаті цього в центрі столиці спостерігаються сильні затори.

За дотриманням правопорядку на майдані Незалежності та поряд стежать правоохоронці, поліція діалогу.











Активісти перекрили Грушевського: у Києві знову мітингують ФОПи / 3 фотографии

Протести в Україні

У кількох українських містах 19 березня проходили мітинги проти посилення карантинних обмежень. Головна причина – бізнесу буде складно пережити черговий локдаун.

У Києві мітинг проходив під стінами КМДА. Також мітинги проходять і в Полтаві під ОДА.

Фото: SaveФОП