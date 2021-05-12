Доведеться пройти через суд: ОП про підозри Медведчуку та Козаку

Нардепам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку доведеться пройти через слідство та суд в рамках кримінальних проваджень щодо держзради та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Навряд чи хтось міг подумати, що Віктор Медведчук почне ховатися десь лісами чи на дачах у друзів, коли виявиться, що в Україні щодо нього також працює закон. Зображав з себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецька та Луганська, активно користувався ресурсами країни у Криму вже після окупації, а в результаті – просто десь сховався від слідчих дій, – заявив Подоляк.

За його словами, те, як на людей впливає сила закону, які звикли жити поза ним десятиліттями, викликає іронічну посмішку.

– На жаль, історія з Медведчуком – це класична історія про вічно недоторканних, яким закони не писані. Так чи інакше Медведчуку, як і його спільникам, доведеться пройти через слідство і судовий процес, як це і передбачено законом. Сховатися не вийде, – переконує Михайло Подоляк.

Радник президента переконує, що у Володимира Зеленського достатньо політичної волі, щоб в Україні дійсно працював принцип верховенства права і рівності усіх громадян перед законом і судом.

Справа Медведчука та Козака

11 травня 2021 року генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді очільнику політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку і нардепу політсили Тарасу Козаку.

Медведчука і Козака підозрюють у державній зраді.

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