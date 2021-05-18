Пан Степанов почав свою політичну гру — Корнієнко

Профільний комітет Верховної Ради не рекомендував звільняти міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, але й не рекомендував його залишити. Про це наголосив голова фракції Слуга народу Олександр Корнієнко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

— Він рекомендував визначити залом (голосуванням депутатів, – Ред.). Там дійсно сім на сім голосів було, один колега проти проголосував. Я думаю, що це питання ставлення до Степанова і того, що відбувається у комітеті. Ми вже спілкувалися з колегами з медичного комітету, що їх непокоїть. Щойно було засідання фракції, там частина людей переконалися, що пан Степанов почав якусь свою політичну гру, про що він сам про це відкрито говорить, – сказав Корнієнко.

Він додав, що якщо нинішній очільник МОЗ хоче будувати власну політичну кар’єру, то у цьому не повинні йому заважати.

Серед причин подання на відставку Максима Степанова називають провал вакцинації та закупівлі вакцин.

— Це дуже чутливе питання у всьому світі. Якщо ти недбало або неефективно робиш маленький шматочок роботи, наприклад, невчасно зателефонував, поїхав або невчасно почав реалізовувати на папері домовленість, яку політично досяг з керівництвом компанії президент України, то ти просто втрачаєш вакцину, – додав Корнієнко.

Глава фракції Слуги народу наголосив, що одна частина – це отримати вакцини в країну, де допомагає політичне керівництво та президент, а інша – це організувати процес вакцинації.

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14 травня до Верховної Ради внесли подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади.

Відповідний документ про звільнення очільника МОЗ до парламенту надійшов від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.