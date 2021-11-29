Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що агресивна поведінка Росії – це проблема не лише України, адже “потенційна військова операція РФ включатиме великий сегмент військових дій у Чорному морі”.

— Тому Румунія та інші чорноморські партнери, на наш погляд, повинні бути так само стурбовані планами РФ, як і Україна, і бути прихильні стримуванню Росії, як і ми. Це наша спільна проблема, – сказав він.

Міністр наголосив, що агресивна поведінка Росії – це не лише проблема України.

Кулеба зазначив, що РФ використовує газ як зброю для посилення енергетичної кризи у Європі, а мігрантів – для ескалації напруженості на білоруському кордоні з Литвою та Польщею. Він зауважив, що Кремль також посилює кібератаки та дезінформацію задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

— За найгіршого сценарію Росія може спробувати підірвати всю архітектуру безпеки, яка встановилася після холодної війни в Європі, та перекроїти кордони силою знову, як вона вже зробила у 2008 році в Грузії, та 2014 року, коли вона окупувала український Крим і розпочала війну у східному регіоні України, – пояснив він.

Міністр вважає, що РФ саме зараз вирішила діяти таким чином, адже “Німеччина та Франція – зосереджені на своїх внутрішніх справах”.

У Німеччині нещодавно відбулися вибори, а у Франції вибори відбудуться незабаром. Російський геополітичний проект газопроводу Північний потік 2 – на стадії сертифікації.

— Володимир Путін вважає, що Захід слабкий і нерішучий, особливо зараз. Він може бути впевнений у тому, що це правильний момент, щоб змістити баланс сил у регіоні в особистих цілях. Я вважаю, ми повинні довести йому протилежне, і ми можемо зробити це, – заявив Кулеба.

За його словами, для досягнення цієї мети Україна запропонувала партнерам всеосяжний пакет зі стримування із трьох рівнів, що складаються із політичного та економічного стримування, а також стримування з безпеки.

— Чим сильнішою буде Україна, тим менш ймовірно, що Росія ризикне ще однією широкомасштабною військовою атакою, – наголосив він.

Кулеба зазначив, що Україна закликає партнерів почати дискусію про конкретні економічні обмеження для РФ та поглибити співпрацю з Україною в секторах безпеки та оборони.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов повідомив нещодавно, що біля кордонів України зосереджено понад 92 тис. військ РФ. Він зазначив, що Росія може здійснити атаку на нашу державу наприкінці січня – на початку лютого 2022 року одразу з кількох напрямків.