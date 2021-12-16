Погода на день святого Миколая, 19 грудня, має бути сніжною в більшості областей України. Лише в південних областях та Криму замість опадів світитиме сонце.

Удень температура повітря здебільшого не підніматиметься вище +2°, а вночі синоптики прогнозують до -3°.

І вдень, і вночі вітер буде південно-західним, його швидкість сягатиме 7-12 м/с.

На Півночі сніг йтиме упродовж усієї доби. Стовпчики термометрів уночі опустяться до -4°.

Невеличкий сніг у День святого Миколая прогнозують і на Заході України. Найтепліше удень 19 грудня буде в Закарпатській області – до +3°.

На Сході сніг припиниться лише вночі. Найбільш морозна ніч у неділю буде в Донецькій області. Там, за прогнозом Укргідрометцентру, очікується до -5°.

Сніжним День святого Миколая має бути й у центральних областях. Трохи прохолодніше 19 грудня має бути вночі у Вінницькій області – до -3°.

Сонце та до +5° прогнозують на Півдні. Найбільш теплим недільний день буде в Криму, а ніч – у Запорізькій та Херсонській областях – до -4°.

У столиці України сніг 19 грудня йтиме цілодобово. Удень температура повітря становитиме до +2°, уночі – до -3°.

Нагадаємо, що вже з вівторка, 21 грудня, до України прийдуть морози. У більшості областей країни стовпчики термометрів опустяться до -2-9°.

До Нового року 2022 не слід очікувати стійкого снігового покриву, однак найбільш точний прогноз, якою буде погода на Новий рік, з’явиться за три дні до його настання.