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Факти / Україна

Подарунком до вашої виписки буде наша перемога: Зеленський відвідав поранених військових

Ілля Нежигай редактор стрічки
Подарунком до вашої виписки буде наша перемога: Зеленський відвідав поранених військових

Президент України Володимир Зеленський відвідав українських поранених військовослужбовців, що постраждали в російсько-українській війні.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив глава української держави.

– Відвідав наших поранених бійців. Хлопці, швидше одужуйте. Вірю: найкращим подарунком до вашої виписки буде наша спільна перемога!, – написав президент.

На відео Володимир Зеленський у супроводі посиленої охорони заходить до лікарняних відділень, вітається з пораненими українськими воїнами та складом медичного персоналу.

Президент запропонував допомогу українським військовим, якщо в ній є необхідність.

У цей медзаклад доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.

Після бесід з пораненими військовослужбовцями та медичним персоналом, що їх лікує, президент України особисто нагородив воїнів та медиків.

З оприлюдненого відео невідомо, в якій саме лікарні перебував президент, або які саме нагороди та кому були вручені Володимром Зеленським.

В той час, коли Україна турбується про своїх воїнів, сторона окупанта з першого дня війни висилає поранених та померлих військових РФ у білоруські шпиталі у Гомелі, Мозирі та Наровлі. Ба більше, за даними журналістів, загиблих росіян ховають на території поруч з білоруськими містами.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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