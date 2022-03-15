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Факти / Україна

Спрощений облік для бізнесу та добровільна сплата податків: Зеленський про нову реформу

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Спрощений облік для бізнесу та добровільна сплата податків: Зеленський про нову реформу

У відеозверненні на 19 день війни Президент Зеленський анонсував масштабну податкову реформу. Її основною ціллю є забезпечення нормального функціонування українського бізнесу.

За словами глави Держави, Кабмін погодив:

  • ставку 2% від обороту та спрощений облік замість ПДВ та податку на прибуток;
  • добровільну сплату єдиного податку для 1 та 2 груп ФОП, тобто “якщо можете – платіть, не можете – немає питань”.

Зеленський запевнив, що це лише перші кроки, і додав:

Скасуємо всі перевірки для всіх бізнесів, щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб скрізь, де немає бойових дій, тривало життя. Умова лише одна – ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону.

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Во время своего ночного видеообращения Владимир Зеленский также заявил – Россия начинает понимать, что войной она ничего не достигнет.

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Фото: Офіс президента

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