У відеозверненні на 19 день війни Президент Зеленський анонсував масштабну податкову реформу. Її основною ціллю є забезпечення нормального функціонування українського бізнесу.

За словами глави Держави, Кабмін погодив:

ставку 2% від обороту та спрощений облік замість ПДВ та податку на прибуток;

добровільну сплату єдиного податку для 1 та 2 груп ФОП, тобто “якщо можете – платіть, не можете – немає питань”.

Зеленський запевнив, що це лише перші кроки, і додав:

Скасуємо всі перевірки для всіх бізнесів, щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб скрізь, де немає бойових дій, тривало життя. Умова лише одна – ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону.

Во время своего ночного видеообращения Владимир Зеленский также заявил – Россия начинает понимать, что войной она ничего не достигнет.