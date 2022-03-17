Влада працює над звільненням шести цивільних полонених – Верещук

Українська влада посилює роботу задля визволення захоплених у полон цивільних громадян.
Про це у відеозверненні повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Досі в полоні агресора перебувають:
- Дніпрорудненський міський голова Євген Матвєєв,
- голова Мелітопольської районної ради Сергій Прийма,
- Іванківська міська голова Тетяна Свириденко,
- голова Щастинської міської цивільної адміністрації Володимир Тюрін,
- секретар Скадовської міської ради Юрій Палюха,
- рятувальник Олексій Данченко.
– Представник Держслужби з надзвичайних ситуацій, зокрема, був заявлений у гуманітарному коридорі. Його кандидатура була погоджена сторонами та Червоним Хрестом, – наголосила Ірина Верещук.
До слова, Міністерство закордонних справ сповістило Міжнародний Червоний Хрест про створення в Україні 17 березня національного інформаційного бюро відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.
Державне підприємство Український національний центр розбудови миру, яке належить до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, буде юридичною особою публічного права та виконуватиме функції національного інформаційного бюро.
17 березня записав перше відео після звільнення з п’ятиденного полону міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За кілька годин після викрадення окупанти відпустили міського голову Скадовська Олександра Яковлєва.
17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Ірина Верещук