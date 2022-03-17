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Факти / Україна

Влада працює над звільненням шести цивільних полонених – Верещук

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Ірина Верещук

Українська влада посилює роботу задля визволення захоплених у полон цивільних громадян.

Про це у відеозверненні повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Досі в полоні агресора перебувають:

  • Дніпрорудненський міський голова Євген Матвєєв,
  • голова Мелітопольської районної ради Сергій Прийма,
  • Іванківська міська голова Тетяна Свириденко,
  • голова Щастинської міської цивільної адміністрації Володимир Тюрін,
  • секретар Скадовської міської ради Юрій Палюха,
  • рятувальник Олексій Данченко.

– Представник Держслужби з надзвичайних ситуацій, зокрема, був заявлений у гуманітарному коридорі. Його кандидатура була погоджена сторонами та Червоним Хрестом, – наголосила Ірина Верещук.

До слова, Міністерство закордонних справ сповістило Міжнародний Червоний Хрест про створення в Україні 17 березня національного інформаційного бюро відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Державне підприємство Український національний центр розбудови миру, яке належить до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, буде юридичною особою публічного права та виконуватиме функції національного інформаційного бюро.

17 березня записав перше відео після звільнення з п’ятиденного полону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За кілька годин після викрадення окупанти відпустили міського голову Скадовська Олександра Яковлєва.

17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ірина Верещук

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