Влада працює над звільненням шести цивільних полонених – Верещук

Українська влада посилює роботу задля визволення захоплених у полон цивільних громадян.

Про це у відеозверненні повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Досі в полоні агресора перебувають:

Дніпрорудненський міський голова Євген Матвєєв,

голова Мелітопольської районної ради Сергій Прийма,

Іванківська міська голова Тетяна Свириденко,

голова Щастинської міської цивільної адміністрації Володимир Тюрін,

секретар Скадовської міської ради Юрій Палюха,

рятувальник Олексій Данченко.

– Представник Держслужби з надзвичайних ситуацій, зокрема, був заявлений у гуманітарному коридорі. Його кандидатура була погоджена сторонами та Червоним Хрестом, – наголосила Ірина Верещук.

До слова, Міністерство закордонних справ сповістило Міжнародний Червоний Хрест про створення в Україні 17 березня національного інформаційного бюро відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Державне підприємство Український національний центр розбудови миру, яке належить до сфери управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, буде юридичною особою публічного права та виконуватиме функції національного інформаційного бюро.

17 березня записав перше відео після звільнення з п’ятиденного полону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За кілька годин після викрадення окупанти відпустили міського голову Скадовська Олександра Яковлєва.

17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Ірина Верещук