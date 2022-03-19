За більше як три тижні російської війни проти України до звуку сирен повітряної тривоги вже звикли всі – знають, як звучать, про що попереджають та як потрібно діяти. Про алгоритм увімкнення повітряної тривоги, атаку на аеродроми у перші дні війни та боротьбу з рашистами в небі України Фактам ICTV розповів речник командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

Повітряні Сили зазнали важкого удару 24-го числа – це перша ціль окупантів – знищити, щоб контролювати повітря

Виявлення ворожих цілей – це ціла система протиповітряної оборони, яка працює в нашій державі в Повітряних Силах, виявляють передусім радіолокаційні підрозділи, розвідка, також залучаються інші засоби в нинішніх умовах. Тому що ми, Повітряні Сили, як відомо, зазнали важкого удару 24-го числа, коли почалось повномасштабне вторгнення, воно почалось з масованого ракетного удару саме по Повітряних Силах, саме по трьох складових – це радіолокаційні підрозділи, зенітно-ракетні війська, військова авіація, аеродроми.

Це перша ціль окупантів – знищити, щоб контролювати повітря. Ми зазнали серйозного удару по тих об’єктах, але були готові до цього, ми такий сценарій розглядали й працювати зараз доводиться в тих реаліях, що ми маємо, виходимо якось з цієї ситуації, мусимо контролювати небо.

Ворожі цілі бачимо і можемо прогнозувати траєкторію їх польоту

Ворожі цілі ми бачимо, інформація до нас доходить. Приміром, крилаті ракети, якими нас обстрілює ворог і ракети оперативно-тактичних комплексів, такі як Іскандер, там інша технологія цих ракет, і ці ракети ми можемо більше фіксувати на старті, коли вони запускаються з акваторії Чорного моря, з території “братньої” Білорусі частенько до нас прилітає, тому виявити її на старті можна, спрогнозувати траєкторію її польоту, через які області вона летить, по траєкторії цього польоту поетапно вмикається повітряна тривога. Чи це ракета, чи літак, що летить в певному напрямку, спрацьовує система сповіщення, яку ви чуєте в регіонах щодня по декілька разів.

Ракета летить зі швидкістю близько 800 км на годину, можна вираховувати, куди вона летить і коли вона приблизно буде

Ми бачимо сам старт ракети й бачимо приблизно її напрямок. Потім ракета лягає на курс, летить надзвичайно низько – близько 50 метрів – і ми можемо втратити фіксацію її польоту, але приблизно знаючи її напрямок, алгоритм вираховується. Ракета летить зі швидкістю близько 800 км на годину, можна вже вираховувати куди вона летить і коли вона приблизно буде. Якщо вона вилітає, скажімо, з Білорусі, пролітає Житомирську область, летить далі на Київську, то вона може в будь-якій області мати свою ціль. Ми цього не знаємо, ми знаємо лише напрямок ракети, саме тому по цьому всьому напрямку по країні вмикаються тривожні сигнали.

Ракети можуть змінювати траєкторію

Це розумні ракети, дорогезні, яких Росія, за даними Пентагону, вже близько тисячі використала. Вони для того і створювалися, щоб бути малопомітними, щоб бути запрограмованими на певний курс, для того, щоб ми їх не помітили. Скажімо, вони можуть летіти по руслу ріки, тобто дуже низько, зникнути з усіх радарів, потім різко змінити курс – праворуч, ліворуч, як це було з обстрілом Вінницького аеропорту. Власне, ми спершу так і не визначили звідки вони летіли, виявилось, що з літаків були випущені ракети, тому що з літака дуже важко зафіксувати, вона просто відділяється від стратегічного бомбардувальника, падає на найнижчій курс і летить по ріці. Потім вона розвертає вправо, вліво, куди їй потрібно.

Наголошую, це дуже малопомітна ціль, дуже важка ціль, але з кожним разом ми все краще і краще їх збиваємо. Не лише з зенітно-ракетних комплексів Повітряних Сил, вже є випадки, коли винищувачами крилаті ракети вражали, також буквально вчора (17 березня, – Ред.) з переносного зенітно-ракетного комплексу була збита на Київщині крилата ракета.

Понад 10% ракет вдається перехоплювати

Це дуже важка ціль, а оскільки противник запускає одразу з десяток ракет, от, скажімо, Яворівський полігон, коли був обстріляний, мова йде про 30 ракет, які випустили по них, а загалом йдеться про понад 70 ракет, випущено тієї ночі, в дуже короткий період часу. Враховуючи підступність ворога, так, що він це робить саме вночі, коли люди сплять, саме робить одразу з декількох напрямків, ми маємо реагувати, ціль складна, то більше 10%, зараз може більше, динаміка пішла, вдається перехоплювати їх. Але наголошую, це дуже складна ціль для нас.

Інформацію про виявлену ціль передають одразу, щоб вмикались сирени

Приміром, ракети Х-101, які були випущені вже кілька разів, дальність їх польоту 5500 кілометрів, це величезна дальність, вони можуть запустити їх як з Каспійського моря, так і з глибини Росії, але головне – факт фіксації. Тому ми користуємося тими джерелами інформації, які нам сьогодні доступні, і коли бачимо, що вона летить, безумовно, сирена буде увімкнена відповідно до того алгоритму, якого ми дотримуємося, буде сповіщена місцева влада і люди повинні встигнути в укриття, адже життя одне.

Час, щоб укритися, залежить від того, звідки випущена ракета

Ситуації бувають різні. Якщо ми говоримо, що ракета випущена з глибини Росії чи акваторії Чорного моря, ми можемо порахувати швидкість, з якою вона летить – 800 км на годину, їй треба певний час. Але якщо ракета випущена з Білоруського кордону і летить в сторону Києва чи околиць Києва чи Житомира, то це вже зовсім інші часові параметри. Тому зволікати не потрібно. Треба якомога швидше ховатися, в таких реаліях ми сьогодні воюємо з окупантом.

Ракет у ворога вже мало залишилось, але він вдається до бомбардувань некерованими бомбами

Про закриття неба вже йде мова не перший тиждень, ми просимо, благаємо партнерів зробити це хоча б частково, хоча б захистити наші атомні об’єкти, електростанції, дві з яких сьогодні захоплено ворогом. Він може провокацію зробити й з землі – їх підпалити й вибух якийсь зробити.

Але все ж ворог бомбардує нас з повітря некерованими засобами. Ракет у них дуже мало залишилось, вже повідомляє Генштаб і розвідка, що противник не так активно використовує ракети, вже більше вдався до бомбардувань некерованими бомбами 500 кілограмів і більше, і може бути завдано удар і по цих об’єктах.

Втім, як ми бачимо, якщо повернутись до питання закриття неба, були заяви фактично всіх ключових лідерів світу, які сказали, що вони не можуть це зробити, не можуть захистити, не хочуть вступати в конфронтацію, в прямий воєнний конфлікт з Росією, так як вони будуть змушені вражати цілі, а це російські літаки. Тому йде мова надання Україні допомоги. Перш за все це засоби протиповітряної оборони, як радянські зразки, так само ми хотіли б мати більш сучасніші зразки західних країн, які є більш технологічнішими і більш ефективнішими. Так само ми хотіли б мати винищувачі як з радянського парку – це МіГ-29, Су-26, Су-24, які сьогодні мають деякі країни Варшавського договору. Ми б хотіли мати і літаки західних країн, це, можливо, F-15, F-16 різних модифікацій, які не будуть особливо сильно поступатися, а, можливо, й вигравати з літаками, які має сьогодні окупант.

Як відомо, противник у небі має сьогодні перевагу як в кількісному плані, так і якісному, тому що техніка в нього вищого покоління. Тому, щоб ми протистояли з ними на рівні, нам потрібні літаки західних країн. Можливо, можна якийсь механізм знайти, чи дати в лізинг, чи як військово-технічну допомогу. І ми бачимо, що зрушення якісь ідуть, переговорні процеси, тому будемо чекати, що все ж таки, український народ не кинуть на поталу, бо без закритого неба перемогу буде отримати дуже важко.