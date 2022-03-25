Під час контратак українська армія зуміла знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від столиці України – Києва.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

– Українські контратаки та відступ військ РФ на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва, – зазначається в повідомленні.

За інформацією розвідки, українські війська, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російських загарбників на північний захід від Києва до аеродрому Гостомеля.

Що стосується півдня України, то там, за даними розвідки, путінські війська продовжують спроби обійти Миколаїв, щоб рухатися далі на захід, у напрямку Одеси. Водночас опір України та проблеми з логістикою сповільнюють їхнє просування.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/shZZIe6cBq ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/gdCRYuQvvp — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 25, 2022

Нещодавно в британському Міноборони повідомляли, що Київ залишається для РФ ключовою військовою метою, і російські загарбники можуть знову спробувати оточити столицю України.

Крім того, в розвідці Великої Британії інформували, що контратаки українських військ зривають наступ РФ на Київ.

Варто зазначити, що протягом минулої доби українська армія відбила дев’ять ворожих атак, знищила 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і дев’ять артилерійських систем. Ворог втратив понад 200 військовослужбовців. Водночас підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожі літаки та два БПЛА.