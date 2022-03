Під час контратак українська армія зуміла знову зайняти міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від столиці України – Києва.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на британську розвідку.

За інформацією розвідки, українські війська, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російських загарбників на північний захід від Києва до аеродрому Гостомеля.

Що стосується півдня України, то там, за даними розвідки, путінські війська продовжують спроби обійти Миколаїв, щоб рухатися далі на захід, у напрямку Одеси. Водночас опір України та проблеми з логістикою сповільнюють їхнє просування.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2022

