Уже 37 днів триває героїчний спротив України повномасштабному вторгненню РФ. Путінська армія розраховувала на бліцкриг – швидке захоплення Києва та території нашої країни. Натомість ворог продовжує зазнавати рекордних втрат.

Ворожі війська вже втратили близько 17,7 тис. військовослужбовців особового складу та сотні одиниць техніки.

З 24 лютого, дня початку повномасштабної війни, українська армія ліквідувала щонайменше сім російських генералів, а також інших військових російських чинів.

Що відомо про втрати серед офіцерів армії РФ – далі в матеріалі.

Яких генералів втратила армія РФ в Україні

• Генерал-майор Магомед Тушаєв

У перші ж дні війни під Гостомелем (Київська область) українські військові розгромили колону 141-го моторизованого полку Національної гвардії Чечні.

Тоді був ліквідований командир цього елітного кадирівського полку Магомед Тушаєв. Він був наближеним до глави Чечні Рамзана Кадирова.

Як відомо, кадирівці виконують функції особистої охорони (гвардії) Кадирова. У вигляді 141-го спеціального моторизованого полку вони входять до складу військ Нацгвардії РФ (Росгвардії).

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зведений загін кадирівців чисельністю понад 1 200 осіб зайшов на територію нашої держави в перший день повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, через зону відчуження Чорнобильської АЕС (тобто з території Білорусі).

У розвідці підтвердили, що Магомед Тушаєв був офіцером ОМОН та командиром 141-го моторизованого полку Нацгвардії Чечні.

Підрозділи Збройних сил України знищили його 26 лютого 2022 року у районі Гостомеля.

Магомед Тушаєв (зліва)

Згодом в ЗМІ із посиланням на дані від розвідки публікувалася інформація, що ЗСУ 26 лютого знищили ударне угруповання кадирівців, метою якого було вбивство президента України Володимира Зеленського.

Про те, що кадирівці готували спецоперацію із вбивства Зеленського, повідомляв і секретар РНБО Олексій Данілов. Він підтвердив, що вся елітна група кадирівців була знищена.

• Генерал-майор Віталій Герасимов

На початку березня під час боїв поблизу Харкова українські військові ліквідували ще одного генерал-майора російської армії – Віталія Герасимова.

Він був начальником штабу, першим заступником командувача 41 армії Центрального військового округу РФ (м. Новосибірськ). Про ліквідацію Герасимова в ГУР Міноборони України повідомили 7 березня.

Відомо, що Герасимов брав участь у другій чеченській війні, у військовій операції РФ у Сирії, а також у незаконному захопленні українського Криму. Він навіть отримав медаль “за повернення Криму”.

Герасимов був включений у базу українського сайту Миротворець. У 2013-2014 роках він був командиром 15 окремої мотострілецької бригади РФ, яка належить до складу так званих “миротворчих” російських військ. Ця бригада засвітилася у бойових діях на Донбасі.

• Генерал-майор Андрій Колесников

Про ліквідацію генерал-майора Андрія Колесникова в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ поінформували 11 березня.

Колесников був командувачем 29 загальновійськової армії сухопутних військ Східного військового округу РФ (м. Чита).

Колесникова призначили командувачем 29 загальновійськової армії наприкінці 2021 року. До цього він був командиром Кантемирівської танкової дивізії.

• Генерал-майор Андрій Суховецький

Генерал-майор Андрій Суховецький був заступником командувача 41 армії Центрального військового округу РФ (м.Новосибірськ).

Це один із найвищих російських військовослужбовців, який загинув у війні в Україні. Факт загибелі навіть визнали на офіційному рівні в РФ.

Суховецький закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище, Військову академію імені Фрунзе та Академію Генштабу РФ.

Суховецького призначили заступником командувача 41 армії восени 2021 року. До цього він протягом трьох років командував сьомою десантно-штурмовою дивізією у Новоросійську.

Як командир 217-го гвардійського парашутно-десантного полку Суховецький брав участь у захопленні українського Криму Росією, а згодом – у військовій “операції” РФ у Сирії.

Суховецький був нагороджений низкою орденів і медалей, зокрема й “за повернення Криму”.

Точна дата та місце його ліквідації невідомі. Є дані, що це сталося 28 лютого під Маріуполем.

• Генерал-майор Олег Мітяєв

Генерал-майор Олег Мітяєв був командиром 150-ї мотострілецької дивізії Сухопутних військ РФ (м. Новочеркаськ).

Він був ліквідований 15 березня під Маріуполем. Про смерть Мітяєва повідомили в полку Азов (окремому загоні спецпризначення Азов Нацгвардії, який захищає Маріуполь).

Олег Мітяєв – уродженець Оренбурга. Він закінчив Військову академію імені Фрунзе та Академію Генштабу РФ.

У 1995-2007 роках обіймав посади від командира взводу до начальника розвідки штабу десантно-штурмового полку повітрянодесантної дивізії Північнокавказького військового округу РФ.

Згодом служив на керівних посадах в 31 окремій десантно-штурмовій бригаді, а також був командиром 11 окремої десантно-штурмової бригади.

За інформацією контррозвідки СБУ, у жовтні 2015 – листопаді 2016 років Олег Мітяєв під позивним “Баркас” та за фальшивими документами воював проти української армії на Донбасі (спочатку під прізвищем прикриття як полковник Микола Дигало, а потім як генерал-майор Микола Варавва).

Мітяєв очолював першу окрему мотострілецьку бригаду терористичного угруповання “ДНР”. Військове звання генерал-майор він отримав якраз під час командування бойовиками. Мітяєв “прославився” знищенням і розкраданням інфраструктури на Донбасі.

Згодом Мітяєв командував 201-ю військовою базою в Таджикистані, а також обіймав посаду заступника командувача угрупування військ РФ у Сирії.

Як нещодавно поінформував в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, Мітяєв “прославився” дуже жорстоким ставленням до українців.

– Якщо вбивають генерал-майора елітної 150-ої дивізії Олега Мітяєва – експериментальна дивізія з двома танковими полками, добре навченими, — то це показник. Мітяєв уславився дуже жорстоким поводженням з місцевим населенням без розбору, – зазначив Арестович.

• Генерал-лейтенант Андрій Мордвічев

Генерал-лейтенант Андрій Мордвічев був ліквідований 18 березня під час удару по аеродрому в Чорнобаївці (Херсонська область).

Тоді Збройні сили України знищили командний пункт 8 гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ, командувачем якої був Мордвічев.

Раніше він командував 28 окремою мотострілецькою бригадою Центрального військового округу РФ. У 2017 році був начальником Південно-Сахалінського гарнізону, а в 2018 році – першим заступником командувача та начальником штабу 41 загальновійськової армії РФ.

Відомо, що він приймав парад до 9 травня в Южно-Сахалінську і командував парадами в Новосибірську та Волгограді.

• Генерал-лейтенант Яків Резанцев

Командувача 49 загальновійськової армії Південного військового округу РФ Якова Резанцева українські військові ліквідували також на аеродромі в Чорнобаївці. Про його смерть стало відомо 25 березня.

Резанцев народився 1973 року в Алтайському краї РФ. Командував 57-ю окремою гвардійською мотострілецькою бригадою РФ, 41-ю загальновійськовою армією Центрального військового округу.

У серпні 2020 року став командувачем 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ (Ставрополь). У 2021 році отримав звання генерал-лейтенант.

Відомо, що він брав участь у воєнних діях у Сирії.

Варто зазначити, що командування армії РФ від початку повномасштабної війни в Україні також втратило кількох генералів через їхні поранення та звільнення.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, йдеться про:

• командувача 1 танкової армії, генерал-лейтенанта Сергія Киселя, якого зняли з посади;

• командувача 6 загальновійськової армії, генерал-лейтенанта Владислава Єршова (знятий з посади, заарештований);

• начальника штабу – заступника командувача 35 загальновійськової армії, генерал-майора Сергія Ниркова (був важко поранений);

• начальника штабу – заступника командувача 36 загальновійськової армії, генерал-майора Андрія Серицького (був важко поранений);

• командувача 58 загальновійськової армії, генерал-лейтенанта Михайла Зуська (знятий з посади та заарештований).

Не лише генерали

З 24 лютого в Україні були ліквідовані не лише російські генерали, а й інші офіцери з командування армії РФ.

Так, 5 березня в Генеральному штабі ЗСУ поінформували про знищення командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ, полковника Костянтина Зизевського.

10 березня українська розвідка повідомила про ліквідацію під час бойових дій у Броварському районі Київської області командира 6-го танкового полку 90 танкової дивізії Центрального військового округу РФ, полковника А. Захарова.

15 березня Центр протидії дезінформації при РНБО України поінформував про ліквідацію ще шести офіцерів, зазначивши, що список є неповним: полковників Андрія Захарова, Сергія Порохні, Ігоря Ніколаєва, а також підполковників Юрія Агаркова, Дмитра Софронова, Михайла Єрмоліна.

Відомо, що полковник Ігор Ніколаєв був командиром 252 гвардійського мотострілецького полку третьої мотострілецької дивізії РФ. Він був ліквідований у Харківській області 15 березня.

Водночас Юрій Агарков був командиром 33 мотострілецького полку гвардії, а Сергій Порохня – командиром 12 окремої гвардійської інженерної бригади ЗС РФ.

Дмитро Сафронов був командиром 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ (був ліквідований під час боїв на Харківщині).

17 березня в ЗСУ поінформували про знищення командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії окупантів (Кострома), полковника Сергія Сухарєва. В 2014 році він був командиром БТГр (батальйонно-тактичної групи), що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом.

20 березня Сухопутні війська ЗСУ підтвердили ліквідацію Андрія Палія – заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу.

Крім того, українські військові ліквідували командира бригади російської морської піхоти, полковника Олексія Шарова. Його підрозділ хотів штурмувати Одесу.

А в боях під Харковом українська армія ліквідувала Дениса Курила – російського полковника, командира 200 окремої мотострілецької бригади (Печенга).