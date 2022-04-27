Літак, вертоліт та безпілотники: скільки ворожої техніки знищили сили ППО 26 квітня

Упродовж 26 квітня сили протиповітряної оборони уразили щонайменше сім повітряних цілей.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили:

один літак (Су-25);

один вертоліт (Ка-52);

дві крилаті ракети;

три безпілотники оперативно-тактичного рівня (імовірно, Орлан-10).

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ наголошують: російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння.

– Унаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога. Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, – зазначають у відомстві Повітряних сил.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ