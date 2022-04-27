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Факти / Україна

Літак, вертоліт та безпілотники: скільки ворожої техніки знищили сили ППО 26 квітня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

Упродовж 26 квітня сили протиповітряної оборони уразили щонайменше сім повітряних цілей.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили:

  • один літак (Су-25);
  • один вертоліт (Ка-52);
  • дві крилаті ракети;
  • три безпілотники оперативно-тактичного рівня (імовірно, Орлан-10).

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ наголошують: російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння.

– Унаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога.

Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в повітряному просторі України, – зазначають у відомстві Повітряних сил.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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