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Факти / Україна

У Сєвєродонецьку священник передавав ворогу інформацію про ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Сєвєродонецьку священник передавав ворогу інформацію про ЗСУ

У Сєвєродонецьку Луганської області священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату передавав ворогу відомості про дислокацію українських військ.

Факт спілкування священника з представниками незаконних збройних формувань правоохоронці виявили 26 квітня.

У мобільному телефоні представника УПЦ МП знайшли повідомлення, адресовані загарбникам.

Чоловік сповіщав окупантів про чисельність, дислокацію та озброєння військових Збройних сил України.

Тим часом у Бахмуті Донецької області за передачу окупантам інформації про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки ЗСУ заарештували подружжя.

Пару взяли під варту без альтернативи внесення застави.

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Джерело: Сергій Гайдай

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Фото: Depositphotos

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