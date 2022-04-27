У Сєвєродонецьку Луганської області священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату передавав ворогу відомості про дислокацію українських військ.
Факт спілкування священника з представниками незаконних збройних формувань правоохоронці виявили 26 квітня.
У мобільному телефоні представника УПЦ МП знайшли повідомлення, адресовані загарбникам.
Чоловік сповіщав окупантів про чисельність, дислокацію та озброєння військових Збройних сил України.
Тим часом у Бахмуті Донецької області за передачу окупантам інформації про місця дислокації військовослужбовців та військової техніки ЗСУ заарештували подружжя.
Пару взяли під варту без альтернативи внесення застави.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 63-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Гайдай