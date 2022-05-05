Українська армія перейшла до контрнаступу в Харківській області, відтісняючи звідти російські війська. Йдеться про Ізюмський та Харківський напрямки.

Про це поінформував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний за підсумками переговорів із головою об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі. Вони стосувалися повномасштабної війни в Україні.

Під час розмови Залужний розповів американському колезі про контрнаступальні дії українських воїнів, а також про загальну ситуацію на фронті.

За словами головнокомандувача ЗСУ, на Луганщині зараз точаться запеклі бої.

– Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої. А також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, – наголосив Залужний.

Як відомо, протягом останніх тижнів українські військові звільнили від російських військ низку населених пунктів у Харківській області: Руську Лозову, Момотове, Кутузівку, Верхню Роганку та інші.

За оцінками Пентагону, російські війська на Сході України мають низку проблем: погане командування, низький бойовий дух та недосконалу логістику. Через це РФ досягла мінімального прогресу під час наступу на Донбасі. А на Харківщині українська армія відтіснила окупантів приблизно на 40 км на схід від Харкова.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни в Україні особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 24,7 тис. Крім того, українські військові знищили сотні одиниць техніки ворога: зокрема, 1 092 танків та 196 літаків.

За інформацією Генерального штабу, через значні втрати частина російських військових уже відмовились від подальшої участі у бойових діях на території України.

Джерело: Валерій Залужний

Фото: Генеральний штаб ЗСУ