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Факти / Україна

В Україні через війну загинуло вже 226 дітей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Україні через війну загинуло вже 226 дітей

Станом на 9 травня 2022 року понад 641 дитина постраждала внаслідок повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За офіційними даними, 226 дітей загинуло та понад 415 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

З’явилася інформація про загибель 13-річної дівчинки, яка перебувала в одній із машин колони приватних авто, які 4 травня  обстріляли окупанти в Чугуївському районі Харківської області.

7 травня через ворожі обстріли сіл Білогорівка та Шипілове Луганської області отримали поранення двоє дівчаток 9 та 13 років.

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А ще окупанти своїми обстрілами пошкодили 1 635 закладів освіти, 126 з них зруйновано повністю.

Раніше повідомлялося, що під час евакуації з території заводу Азовсталь окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку.

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині внаслідок детонації боєприпасу від касетного снаряду загинув 12-річний хлопчик.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

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