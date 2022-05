Через розв’язану Росією війну вже близько 11 млн українців стали вимушеними переселенцями та біженцями. Зокрема, 4 млн виїхали за межі України.

Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.

Він поінформував, що парламентський комітет разом із профільним Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зараз спільно працюють над запуском нових гуманітарних програм для ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

Варто зазначити, що власні дані щодо українських переселенців та біженців оприлюднила і Міжнародна організація з міграції (IOM). Вони відрізняються від тих, які озвучив Лубінець.

За даними IOM, станом на 3 травня 13,686 млн українців залишили свої домівки через повномасштабну війну. З них з України виїхали понад 5,6 млн людей (тобто є біженцями). А понад 8 млн українців є внутрішніми переселенцями.

У доповіді IOM зазначається, що в порівнянні з даними за 16 березня кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні зросла на 24%. Згідно з дослідженням організації, 44% внутрішньо переміщених українців розглядають можливість подальшого переїзду через гуманітарну кризу.

При цьому 2,7 млн українців повернулись додому: як з-за кордону, так і в межах країни.

‼️???? More than 8 Million people have been internally displaced by the war in #Ukraine, according to the latest IOM report.

???? Report https://t.co/biLmDX8y1q pic.twitter.com/T2NGilkHNK

— IOM – UN Migration ???????? (@UNmigration) May 9, 2022