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Факти / Україна

Близько 11 млн українців стали ВПО та біженцями через війну

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Українські біженці

Через розв’язану Росією війну вже близько 11 млн українців стали вимушеними переселенцями та біженцями. Зокрема, 4 млн виїхали за межі України.

Такі дані оприлюднив сьогодні на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець.

– Якщо ми казали про внутрішньо переміщених осіб із території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей у 2014 році, це було приблизно 1,5 млн осіб. Зараз, за нашими даними, ця цифра – приблизно 11 млн громадян. 4 млн тимчасово виїхали з території України (є біженцями, – Ред.), 7 млн – переміщені всередині нашої держави (ВПО, – Ред.), – зазначив Лубінець.

Він поінформував, що парламентський комітет разом із профільним Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України зараз спільно працюють над запуском нових гуманітарних програм для ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

– А ті програми, які діяли, їх потрібно буде наповнювати фінансовими ресурсами, щоб захистити всіх цих людей, – додав нардеп.

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Варто зазначити, що власні дані щодо українських переселенців та біженців оприлюднила і Міжнародна організація з міграції (IOM). Вони відрізняються від тих, які озвучив Лубінець.

За даними IOM, станом на 3 травня 13,686 млн українців залишили свої домівки через повномасштабну війну. З них з України виїхали понад 5,6 млн людей (тобто є біженцями). А понад 8 млн українців є внутрішніми переселенцями.

У доповіді IOM зазначається, що в порівнянні з даними за 16 березня кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні зросла на 24%. Згідно з дослідженням організації, 44% внутрішньо переміщених українців розглядають можливість подальшого переїзду через гуманітарну кризу.

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При цьому 2,7 млн українців повернулись додому: як з-за кордону, так і в межах країни.

Напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформувала, що за час повномасштабної війни в Україні окупанти незаконно вивезли до РФ понад 1 млн українських громадян. Серед них – понад 200 тис. дітей.

А західні ЗМІ опублікували інформацію, що в Росії створено щонайменше 66 таборів для депортованих українців.

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Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv, IOM

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Фото: Depositphotos

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