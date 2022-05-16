На Харківському напрямку ворог зосередився на утриманні власних позицій, а на Донецькому постійно обстрілює Маріуполь із усього наявного озброєння.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, ворожі війська не припиняють наступальні дії на східному фронті. Ворог готується до наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил Білорусі. Фіксується діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Його мета – моніторинг мереж стільникового зв’язку.

На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Зберігається ймовірність обстрілів з території РФ на цьому напрямку.

На Харківському напрямку ворог намагається утримувати займані позиції та не допустити просування наших збройних сил до державного кордону.

Зараз дивляться

На Слов’янському напрямку активних бойових дій не фіксувалося. Там окупанти намагаються поповнити свої втрати.

З артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою безпілотника Орлан-10.

На Донецькому напрямку окупанти вели обстріли з усього наявного у них озброєння, навіть з авіації.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції, адже зазнав значних втрат.

На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противник не вів.

Російські військові продовжують обстріли Маріуполя та Азовсталі.

На Південнобузькому напрямку противник активних боїв не вів – підрозділи ЗСУ обстрілював зі ствольної артилерії та мінометів.

Сили оборони завдали удару по позиціях ворога у районі Чорнобаївки. Жертви та втрати ворога уточнюються.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил уразили 11 повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28), сім БпЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу наші воїни відбили 17 атак ворога, знищили три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ