Лише Україна вирішуватиме, на яких умовах сідати за стіл переговорів – Макрон

Червень, 16 в 18:20

Європа зробить усе для того, щоб Україна самостійно могла робити свій вибір, зокрема й щодо переговорів про мир, заявив президент Франції Еммануель Макрон у Києві.

– Ми зробимо все необхідне для того, щоб Україна могла сама вибирати свою долю, самостійно робити вибір. Саме Україна вирішуватиме, в який момент вона припинятиме війну та сідатиме за стіл переговорів, – сказав французький лідер.

За його словами, тільки Україна вирішуватиме, на яких умовах відбудовувати мир.

Макрон також запевнив, що країни ЄС підтримуватимуть Україну до самої перемоги над агресором

Зараз дивляться

Президент України Володимир Зеленський 16 червня провів переговори за участю президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоханніса.

Серед важливих тем – продовольча безпека, зброя та підтримка нашої держави.