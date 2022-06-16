Червень, 16 в 0:13

Внаслідок обстрілу житлових кварталів Миколаєва постраждали п’ятеро осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Оперативне командування Південь.

Зазначається, що окупантами були використані реактивні системи залпового вогню Ураган.

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– Ураган вкрив житловий район міста. Ракета поцілила просто у багатоквартирний будинок, прошивши перекриття з четвертого по другий поверх включно, – йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу вщент були зруйновані чотири квартири.

– За попередніми даними постраждало 5 мирних мешканців. Найтяжчий стан у літньої жінки, її з місця обстрілу забрала швидка, – повідомили в ОК Південь.

Раніше міський голова Миколаєва закликав містян окремих районів міста робити запаси води.

Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь