Окупанти обстріляли Миколаїв Ураганами, постраждало п’ять осіб – ОК Південь
Внаслідок обстрілу житлових кварталів Миколаєва постраждали п’ятеро осіб.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Оперативне командування Південь.
Зазначається, що окупантами були використані реактивні системи залпового вогню Ураган.
– Ураган вкрив житловий район міста. Ракета поцілила просто у багатоквартирний будинок, прошивши перекриття з четвертого по другий поверх включно, – йдеться у повідомленні.
Військові повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу вщент були зруйновані чотири квартири.
– За попередніми даними постраждало 5 мирних мешканців. Найтяжчий стан у літньої жінки, її з місця обстрілу забрала швидка, – повідомили в ОК Південь.
Раніше міський голова Миколаєва закликав містян окремих районів міста робити запаси води.
Джерело: ОК Південь
Фото: ОК Південь