Червень, 19 в 13:35

Українські захисники взяли у полон бойовика із так званої ЛНР. Чоловік розповів, що пішов воювати проти України, щоб знову не потрапити у в’язницю.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Так, у 2021 році чоловік знову вчинив правопорушення. Йому запропонували сісти в тюрму вчетверте або підписати контракт на службу у бойовиків, і в липні він вступив до лав “народної міліції ЛНР”.

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З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловіка відправили на фронт. Щоправда, він більшість часу провів під вартою у комендатурі, оскільки його спіймали на пияцтві.

Наприкінці травня окупанти мобілізували всі “резерви”, щоб захопити Сєвєродонецьк. Тож і цього бойовика звільнили з-під варти, і вже 28 травня він опинився серед російських загарбників. Та вже через три дні боїв солдат здався у полон ЗСУ.

– Це не наша війна, продовжувати її немає сенсу, – сказав полонений на допиті.

Наразі він дає свідчення спецслужбовцям.

Головне управління розвідки МО України нещодавно опублікувало розмову окупантів, у якій йдеться про взятого в полон українського танкіста. За словами загарбника, після допиту його застрелили російські військові, оскільки одного-двох живими не лишають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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