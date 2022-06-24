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Країна-агресор Росія спеціально мінує узбережжя Чорного моря та гирло річки Дніпро, щоб заблокувати експорт з України. Такі дії РФ можуть спровокувати глобальний голод.

Про це інформує видання The Guardian із посиланням на дані американської розвідки.

У публікації зазначається, що флот РФ отримав наказ замінувати підходи до портів Одеси та Очакова і вже замінував річку Дніпро в рамках блокади експорту українського зерна.

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У США з посиланням на свою розвідку зазначають, що йдеться про узгоджену стратегію РФ щодо блокування ділянки узбережжя, яка перебуває під контролем України.

– США мають інформацію, що Чорноморський флот РФ отримав наказ блокувати порти Одеси й Очакова. Ми можемо підтвердити, що, попри публічні заяви РФ про те, що вона не мінує північно-західну частину Чорного моря, Росія насправді розміщує міни у Чорному морі в районі Очакова. Ми також маємо дані про те, що російські війська раніше замінували річку Дніпро. Вплив дій РФ, які призвели до припинення морської торгівлі у північній третині Чорного моря та зробили цей регіон небезпечним для судноплавства, не можна недооцінювати, оскільки морський експорт України є життєво важливим для глобальної продовольчої безпеки, – цитує видання посадовця США, від якого журналісти отримали інформацію.

Американський чиновник уточнив, що на Україну припадає десята частина світового експорту пшениці, 95% із якого зазвичай вивозили через чорноморські порти.

США також оприлюднили супутникові знімки, на яких зафіксовані масштаби шкоди, завданої російським ракетним ударом по зерновому терміналу в Миколаєві – другому за розміром в Україні. Йдеться про удар РФ по терміналу Ніка-Тера 4 червня.

– Знімки чітко демонструють, що російське вторгнення в Україну призвело до знищення трьох зернових силосів і конвеєрної системи, що забезпечує завантаження зерна на судна. Через цю атаку РФ експортна потужність зернового терміналу знизилася щонайменше на третину, – пояснив американський посадовець.

Достовірність оприлюднених The Guardian знімків підтвердив і речник Держдепартаменту США Нед Прайс у Twitter-акаунті.

– Нещодавно розсекречені розвідувальні дані проливають світло на атаки російських військ на українські зернові термінали – включно з нападом на зерновий термінал Ніка-Тера в Миколаєві приблизно 4 червня. Світ повинен притягнути Росію до відповідальності за її дії, які підривають глобальну продовольчу безпеку, – наголосив Прайс.

Newly declassified intelligence sheds light on Russian forces’ attacks on Ukrainian grain terminals – including an attack on the Nika-Terra Grain Terminal in Mykolaiv on or around June 4. The world must hold Russia accountable for its actions that undermine global food security. pic.twitter.com/QQ7BH6LLpG — Ned Price (@StateDeptSpox) June 23, 2022

На тлі глобальної продовольчої кризи, яку провокує РФ, блокуючи експорт з України, країни світу шукають альтернативні шляхи вивезення українського зерна.

Президент США Джо Байден анонсував план вивезення зерна з України залізницею та зберігання його у тимчасових пунктах на кордоні, наприклад, із Польщею.

У МЗС України інформували про напрацювання двох маршрутів для експорту через Польщу та Румунію.

А Єврокомісія напрацювала план дій, спрямований на допомогу Україні в експорті сільськогосподарської продукції під час війни.

Фото: Ned Price