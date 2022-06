Країна-агресор Росія спеціально мінує узбережжя Чорного моря та гирло річки Дніпро, щоб заблокувати експорт з України. Такі дії РФ можуть спровокувати глобальний голод.

Про це інформує видання The Guardian із посиланням на дані американської розвідки.

У публікації зазначається, що флот РФ отримав наказ замінувати підходи до портів Одеси та Очакова і вже замінував річку Дніпро в рамках блокади експорту українського зерна.

У США з посиланням на свою розвідку зазначають, що йдеться про узгоджену стратегію РФ щодо блокування ділянки узбережжя, яка перебуває під контролем України.

Американський чиновник уточнив, що на Україну припадає десята частина світового експорту пшениці, 95% із якого зазвичай вивозили через чорноморські порти.

США також оприлюднили супутникові знімки, на яких зафіксовані масштаби шкоди, завданої російським ракетним ударом по зерновому терміналу в Миколаєві – другому за розміром в Україні. Йдеться про удар РФ по терміналу Ніка-Тера 4 червня.

Достовірність оприлюднених The Guardian знімків підтвердив і речник Держдепартаменту США Нед Прайс у Twitter-акаунті.

Newly declassified intelligence sheds light on Russian forces’ attacks on Ukrainian grain terminals – including an attack on the Nika-Terra Grain Terminal in Mykolaiv on or around June 4. The world must hold Russia accountable for its actions that undermine global food security. pic.twitter.com/QQ7BH6LLpG

— Ned Price (@StateDeptSpox) June 23, 2022