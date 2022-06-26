Навмисна ескалація та сигнал G7: Більдт про ракетні обстріли Києва

Червень, 26 в 13:21

Ракетні удари Росії 26 червня є сигналом до зустрічі Великої сімки, яка стартує сьогодні в Ельмау.

Таку думку висловив співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній глава МЗС Швеції Карл Більдт.

– Важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва інакше, як навмисну ескалацію та сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7 в Ельмау, – написав у Twitter Карл Більдт.

It’s difficult to see this morning’s missile attack against residential areas of Kyiv ???????? as anything but a deliberate ???????? escalation and a signal to the G7 meeting in Elmau today. pic.twitter.com/NvTftqyHPd Зараз дивляться — Carl Bildt (@carlbildt) June 26, 2022

Близько 6.30 російські військові поцілили в дев’ятиповерхівку в Шевченківському районі Києва.

Через обстріл спалахнула пожежа загальною площею 300 кв. м та зазнали руйнувань три поверхи – із сьомого по дев’ятий.

Із-під завалів звільнили семирічну дівчинку та її матір, яку придавило бетонною плитою перекриття.

Згодом рятувальники повідомили про загибель одного з мешканців.

Поцілили російські окупанти також, за словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, на територію дитячого садочка.

Повторно вибухи в Києві та області пролунали після 11.00.

Потужні звуки було чутно в районі Черкас та Миколаєва.

Як повідомив очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич, в обласному центрі українські захисники знищили ворожий безпілотний літальний апарат, із допомогою якого окупанти проводили повітряну розвідку та наводили артилерію в області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 123-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Карл Більдт